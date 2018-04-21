«Лион» в гостях одержал яркую победу над «Дижоном»

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 «Лион» на выезде разгромил «Дижон» со счётом 5:2.

"Дижон" — «Лион» — 2:5 Голы: Депай, 4 — 0:1, Слити, 26 — 1:1, Розье, 50 (автогол) — 1:2, Фекир, 53 — 1:3, Слити, 55 — 2:3, Траоре, 77 — 2:4, Корне, 82 — 2:5.

"Дижон": Рене, Варро (Ямбере, 45), Хаддади, Розье, Джилободжи, Саммаритано (Шафик, 87), Марье, Квон Чхан Хун, Слити (Массуэма, 85), Саид, Амальфитано.