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«Лион» в гостях одержал яркую победу над «Дижоном»
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«Лион» в гостях одержал яркую победу над «Дижоном» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
В рамках 34-го тура французской Лиги 1 «Лион» на выезде разгромил «Дижон» со счётом 5:2.
"Дижон" — «Лион» — 2:5  Голы: Депай, 4 — 0:1, Слити, 26 — 1:1, Розье, 50 (автогол) — 1:2, Фекир, 53 — 1:3, Слити, 55 — 2:3, Траоре, 77 — 2:4, Корне, 82 — 2:5.
"Дижон": Рене, Варро (Ямбере, 45), Хаддади, Розье, Джилободжи, Саммаритано (Шафик, 87), Марье, Квон Чхан Хун, Слити (Массуэма, 85), Саид, Амальфитано.
"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Рафаэл (Тете, 87), Морель, Фекир (Корне, 73), Ндомбеле (Ферри, 83), Траоре, Ауар, Депай, Тузар.
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