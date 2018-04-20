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«Лион» на выезде крупно переиграл «Дижон»
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«Лион» на выезде крупно переиграл «Дижон» 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Лион» победил «Дижон» в матче 34-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Автором первого мяча стал нападающий «Лиона» Мемфис Депай, отличившийся на 4-й минуте. До перерыва хозяева сравняли счёт благодаря точному удару полузащитника Наима Слити.
Авторого защитника «Дижона» Валентен Розье в начале второго тайма вновь вывел гостей вперёд, а спустя три минуты хавбек Набиль Фекир увеличил преимущество своей команды до двух мячей. До конца матча в составе «Дижона» вновь отличился Слити, у «Лиона» по голу забили форварды Бертран Траоре и Максвелл Корне.
«Дижон», набрав 42 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Лион» (69) — на 3-й строчке.
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