«Лион» на выезде крупно переиграл «Дижон»

«Лион» победил «Дижон» в матче 34-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Автором первого мяча стал нападающий «Лиона» Мемфис Депай, отличившийся на 4-й минуте. До перерыва хозяева сравняли счёт благодаря точному удару полузащитника Наима Слити.

Авторого защитника «Дижона» Валентен Розье в начале второго тайма вновь вывел гостей вперёд, а спустя три минуты хавбек Набиль Фекир увеличил преимущество своей команды до двух мячей. До конца матча в составе «Дижона» вновь отличился Слити, у «Лиона» по голу забили форварды Бертран Траоре и Максвелл Корне.

«Дижон», набрав 42 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Лион» (69) — на 3-й строчке.