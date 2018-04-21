На произвол судьбы: главные проблемы фитнес-индустрии

Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал об основных проблемах фитнес-клубов и тренеров.

В нашей жизни много парадоксов. Одни кажутся вполне объяснимыми, а другие — откровенно нелепыми. Так и с профессией фитнес-тренера. Есть большое количество обучающих центров, выдающих сертификаты и даже дипломы гособразца. Будущие специалисты проходят определенное количество практических и теоретических часов, сдают экзамены, и все выглядит хорошо. Даже систематизировано.

Остается только одно большое «но»: в официальных российских реестрах до сих пор нет такой профессии, как фитнес-тренер. Бывают «тренер тренажерного зала», «персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу», «тренер групповых программ», «тренер по аквафитнесу», «детскому фитнесу», теперь еще и «кроссфит» — все эти категории попадают как бы в общий раздел «фитнес-тренер», который официально не является профессией. И это, казалось бы, при столь активно развивающейся индустрии не только в Москве, но и по России в целом.

Раз нет официального статуса профессии фитнес-тренера, значит абсолютно любой фитнес-клуб может брать к себе на работу любого человека, который, по мнению нанимателя, отвечает определенным требованиям. И так действительно часто бывает: например, клиент, который занимается несколько лет в конкретном зале, вдруг решает, что хочет стать персональным тренером. Подходит к руководству, которое его знает как постоянного клиента, и изъявляет желание стать сотрудником. Нередко после небольшого собеседования такого человека берут на работу, рекомендуя пройти те или иные курсы «повышения квалификации» (которые свежеиспеченный тренер может и пройдет, а может и нет).

Если этот клуб — крупный сетевой игрок, то такая история практически невозможна, а вот если клуб — единичный, то принятие на работу реально неквалифицированного сотрудника вполне вероятно. Более того, так часто и происходит. Особенно в тех залах, где тренеры сотрудничают с клубом «по аренде», то есть выплачивают ежемесячно определенную сумму и сами решают как работать с клиентами и какую стоимость услуги выставить. Этот процесс никто не контролирует.

Поэтому неудивительно, что периодически в сводках новостей проходит информация, что в том или ином клубе клиент получил травму или вообще погиб. Бывают и другие новости: арестован сотрудник, чаще — тренажерного зала, который торговал «запрещенными препаратами».

А как можно предъявлять какие-либо требования, если их просто некому предъявлять? Недавно для фитнес-клубов вышли ГОСТы, которые четко регламентируют и работу залов, и работу персонала. В частности, там прописано, какую разминку нужно сделать занимающемуся перед конкретной нагрузкой.

Казалось бы, это хорошие новости, и в столичных фитнес-клубах закончится «отсебятина», но есть загвоздка: данные ГОСТы носят рекомендательный характер. Нет ни санкций, которые можно применить при нарушениях, ни вышестоящей организации, которая должна проверять клубы (не берем работу МЧС и прочих структур, которые и так всегда проверяли фитнес-залы). Другими словами, ваше безопасное нахождение в клубе и работа с тренером толком никем не контролируется!

А как поступить, если вы планируете купить абонемент в фитнес-клуб и, тем более, воспользоваться услугами персонального тренера?

Во-первых, лучше обратить внимание на крупного сетевого игрока, информацию о котором можно легко найти в интернете: сколько клубов в сети, сколько лет компании, были ли скандалы или судебные процессы. Более того, крупная сеть — это гарантия, что ваш клуб не закроют, а если это и случится, то вам либо вернут деньги, либо дадут возможность закончить тренировки в другом зале. Ведь ситуации, когда люди покупали абонемент в абсолютно новый, не сетевой клуб, который так и не открылся, либо закрылся через несколько месяцев, не редкость. Даже появился такой вид мошенничества: всплывает реклама о скором открытии фитнес-клуба, доступна предоплата на контракты по очень низкой цене, а через какое-то время отдел продаж исчезает вместе с вашими деньгами. Но самое главное: крупные сети держат определенный «стандарт качества», уровня знания и опыта работы персонала. Они проводят ежегодную аттестацию сотрудников и увольняют за некорректную работу.

Во-вторых, даже если клуб не сетевой и у вас уже на руках есть абонемент, а вы, например, выбираете себе персонального тренера, то не постесняйтесь спросить у вашего будущего наставника, какое у него образование. В идеале, должно быть высшее спортивное, педагогическое, либо медицинское. Если его нет, то в обязательном порядке должен быть сертификат персонального тренера и, желательно, диплом гособразца.

А вот спортивные регалии тренера и его внешний вид будут являться субъективным фактором профессионализма, ведь не каждый спортсмен может быть действительно грамотным тренером.

К сожалению, многие клиенты брошены на произвол судьбы. Особенно в тех случаях, когда на территории конкретного клуба они получили травму или просто потеряли деньги. Поэтому будьте внимательны и рассудительны. Не ведитесь на скидки и акции и не стесняйтесь задавать вопросы — это поможет не только сохранить ваши деньги, но и, возможно, здоровье.