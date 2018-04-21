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Джеко: «Я принял правильное решение, отказав „Челси“
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Джеко: «Я принял правильное решение, отказав „Челси“ 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Форвард «Ромы» Эдин Джеко считает, что принял правильное решение, отказавшись в январе переходить в «Челси».
"Учитывая то, что случилось в прошлом месяце, я, естественно, рад, что остался. «Челси» — большой клуб, и мне было приятно узнать об их интересе, но в итоге, думаю, я поступил верно, потому что хотел играть в Лиге Чемпионов. Во-первых, я хотел пробиться в четвертьфинал, чего мне раньше не удавалось, а сейчас я в полуфинале и хочу выйти в финал. Это значит, что я принял правильное решение" — цитирует 32-летнего боснийца The Telegraph.
Напомним, что трансфер Джеко в «Челси» сорвался из-за финансовых требований футболиста.
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