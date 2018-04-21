Законы, вступающие в силу 21 апреля

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 года № 418 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 г. № 3»

Продлено действие механизма господдержки, который предусматривает предоставление субсидий российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, Внешэкономбанке , международных финансовых организациях на реализацию комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности или выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2014-2019 годах в рамках реализации таких проектов.

В федеральном бюджете на эти цели предусмотрены средства в размере 24,05 млрд рублей (в том числе в 2018 году — 6,86 млрд рублей, в 2019 году — 8,6 млрд рублей, в 2020 году — 8,59 млрд рублей).

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 года № 420 «О федеральной целевой программе „Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 — 2026 годы)“

Утверждена федеральная целевая программа „Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)“. Она направлена на приведение следственных изоляторов, исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений в соответствие с российским законодательством и международными стандартами.

В частности, в рамках Программы, будут реконструированы вышеуказанные учреждения, а также созданы дополнительные рабочие места для осуждённых.

На финансирование программы в 2018-2026 годах предусмотрено 54 943,65 миллионов рублей.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2018 года № 433 „Об утверждении Правил осуществления закупки транспортных услуг и связанных с их обеспечением дополнительных услуг в случае необходимости выполнения воинских перевозок (морских, речных, воздушных и автомобильных) при возникновении угрозы военной безопасности Российской Федерации и (или) для обеспечения участия Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск в операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности за пределами Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации“

Установлены Правила осуществления закупки для госнужд транспортных и связанных с ними дополнительных услуг для воинских перевозок при угрозе военной безопасности нашей страны или для обеспечения участия российских войск в операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. В частности, решение об этом будет принимать Минобороны России и Росгвардия.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2018 года № 435 „О внесении изменений в Правила выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания“