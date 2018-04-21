Ребекка Марино — о депрессии, оскорблениях и возвращении в теннис

Ребекка Марино из-за депрессии завершила карьеру в 22 года. Она вернулась в 27, уже выиграла три турнира и не собирается останавливаться.

В начале десятилетия Ребекка Марино считалась перспективной теннисисткой. Уже в 20 лет она попала в топ-40 мирового рейтинга и одержала несколько побед над сильными теннисистками (например, над Анастасией Павлюченковой Марион Бартоли ). Игрой молодой девушки восторгалась даже Винус Уильямс: «Она обладает прекрасной подачей и умеет варьировать удары с задней линии. Когда я принимаю её подачу, то понимаю ощущения тех теннисисток, которые играют против меня».

В январе 2012 года Ребекка решила взять перерыв в выступлениях, а спустя год и вовсе объявила о завершении карьеры. Причиной стали не физические травмы, а психологические. Марино вернулась в теннис в январе 2018 года и начала всё с чистого листа. Три титула подряд и ещё один финал показали: канадка готова вернуться на былые позиции.

Пошла в теннис только в 10 лет Самым успешным спортсменом в семье Марино на данный момент является дядя Ребекки — Джордж Хангерфорд, который завоевал золотую медаль Олимпиады-1964 в соревнованиях по гребле. Младший брат теннисистки, Стивен, тоже увлекался этим видом спорта, но профессионалом не стал. А сама Ребекка сначала играла в бадминтон и сменила ракетку на теннисную в довольно позднем возрасте — в 10 лет. Тем не менее, уже в 14 она выиграла любительский турнир в Ванкувере и стала самой юной чемпионкой за 75 лет проведения чемпионата.

Что же помешало ей раскрыть свой потенциал? В 22 года Марино завершила карьеру после того, как ей поставили диагноз клиническая депрессия. Основной причиной стали постоянные оскорбления и угрозы, но ещё Ребекка устала от постоянных переездов и перелётов. Она вспоминает, что садилась в автобус, начинала плакать и ощущала полное одиночество. От него она спасалась в соцсетях, но это только усугубляло ситуацию.

Шесть лет мучений на корте

«Я понимаю, как социальные сети важны в нашем обществе, они бывают очень полезны, но они также и отвлекают. Мне желали смерти, писали, чтобы я горела в аду», — вспоминает Ребекка, которая через несколько дней после завершения карьеры в 2013 году удалила аккаунты в «Твиттере» и «Фэйсбуке».

При этом теннисистка настаивает, что её депрессия началась в 16 лет — тогда, в 2007-м, и соцсети не имели такого масштаба, как сейчас, и Ребекку почти никто не знал. Шесть лет канадка мучилась, а затем решила, что не хочет жертвовать своим счастьем ради теннисной карьеры. «Я не готова отказаться от всего ради спорта. Я долго думала и пришла к выводу, что сейчас у меня нет такой страсти к теннису, которая заставляла бы меня всё время посвящать игре и тренировкам, а без этого на профессиональном уровне никак», — говорила Марино в 2013 году.

«Чувствовала себя никем»

В 2012-м она взяла семимесячный перерыв и работала с психологом, но это не помогло. Ребекка вернулась всего на пару месяцев и поняла, что её отношение к теннису не поменялось. Кроме того, она не чувствовала никакой поддержки от фанатов, а ощущала лишь ненависть от разгневанных болельщиков, поставивших на тот или иной исход, который Марино не смогла обеспечить.

«Когда я выходила на корт, то чувствовала себя никем, маленькой точкой, что довольно забавно, ведь я высокая девушка, мой рост 188 см. На меня смотрели миллионы, а я крохотная и беззащитная. Я была раздавлена, у меня была жуткая опустошённость внутри. Никому не пожелаю испытать эти ощущения. Я была уверена, что больше никогда не возьму ракетку в руки», — вспоминает канадка о самом тяжёлом периоде.

Страсть к теннису вернулась

По окончании карьеры Марино пошла учиться и закончила престижный ванкуверский университет по специальности английская литература. Кроме того, она регулярно общалась с психологом и продолжает это делать. «Я снова обрела себя. Я поняла, что есть вещи, которые мне интересны помимо тенниса. Мне нравится учиться. У меня появилось несколько друзей не из теннисного мира».

Около года Ребекка вообще не брала ракетку в руки, но затем стала время от времени давать теннисные уроки. К Марино стали возвращаться приятные ощущения, она вновь поняла, что всё ещё любит теннис, при этом именно играть, а не кого-то учить. «В конце августа 2017-го я поняла, что страсть к теннису возвращается, и что я хочу попробовать вернуться». В тот момент в её семье была тяжёлая ситуация.

«Я стала сильнее»

«В феврале 2017 года у моего отца диагностировали рак простаты. Это заставило меня иначе взглянуть на многие вещи. Я осознала, что жизнь коротка, что надо делать то, что тебе нравится и не думать о том, что о тебе судачат незнакомые люди. Да пошли они все к чёрту, мне на них плевать. Я всё ещё молода, так почему бы не попробовать? Не получится — ну, значит, я хотя бы попыталась. Я знала, что в любом случае буду ко всему относиться иначе».

К счастью, отец Ребекки выздоровел. В каком-то смысле выздоровела и сама Марино, она точно стала сильнее. «Я уже прошла через многое. Я поняла, что на самом деле у меня довольно хорошая жизнь. С психологической точки зрения я куда более закалённый человек, чем была тогда, 6-7 лет назад.

Внимание прессы и болельщиков — не для неё Я приобрела большой опыт и готова им поделиться со всеми. Не надо стесняться депрессии. Я готова поговорить с любым человеком, который ощущает то же, что и я. Это не самый приятный разговор, но если мой пример кому-то поможет, я буду очень рада».

Марино добавляет, что остаётся застенчивым и довольно закрытым человеком. Она не привыкла к большому вниманию, к интервью, к вечерникам игроков, когда на тебя направлены десятки объективов. Ребекка по-прежнему очень болезненно относится к каждому критическому и оскорбительному сообщению, но при этом добавляет, что научилась лучше справляться с негативными эмоциями.

«Есть люди, на которых могу положиться»

«Теперь я знаю, что рядом со мной есть люди, на которых я могу положиться. Есть друзья, есть мой психолог, я в любой момент могу к ним обратиться. У меня хорошая жизнь, к которой я вернусь, если у меня не получится возвращение в теннис, но при этом я хочу попробовать и больше не думать о тех страхах, которые у меня были», — заявила Марино.

После возвращения Ребекка провела 24 матча и выиграла 21 из них. Пока все эти победы одержаны на соревнованиях ITF. Посмотрим, удастся ли ей вернуться на свой уровень в рамках турниров WTA.