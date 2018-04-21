Клопп: «Я не думаю, что это очко каким-то образом поможет „Вест Бромвичу“

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 35-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (2:2).

"Наша команда сильнее, но мы не выиграли. Я не думаю, что это очко каким-то образом поможет «Вест Бромвичу». Это похоже на полную трату очков, им они не нужны, а нам очень бы пригодились. Они очень счастливы, а мы — нет. Мы остаемся в лиге, а они — нет. Это очень странная ситуация.

Если бы в Премьер-лиге допускались лишь стандарты, тогда «Вест Бромвич» точно не вылетел бы в Чемпионшип. Они правда хороши в этом. Мы надежно оборонялись на протяжении 75 минут, и мало что позволили им создать. Их первый гол с углового, а второй — после штрафного.

Там вообще не было фола. Масса свистков и нарушений в их пользу в различных ситуациях. Они шли к этому, и добились своего. В прошлом туре они обыграли "Манчестер Юнайтед" , полные уверенности. Возможно, они наконец осознали, что сыграют в Чемпионшипе в следующем сезоне", — цитирует Клоппа ВВС.

Клопп: «Если „Вест Бромвич“ не нуждается в мокром газоне, то в Чемпионшипе может вдоволь наиграться на сухом»