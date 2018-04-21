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Хоккеист «Ак Барса» заявил, что на арене ЦСКА атмосфера хуже, чем на других ледовых площадках КХЛ
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Хоккеист «Ак Барса» заявил, что на арене ЦСКА атмосфера хуже, чем на других ледовых площадках КХЛ 

RT на русском 1 час назад
Форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов посетовал на атмосферу на ледовой арене московского ЦСКА.
«Сколько приезжаем, здесь блекло, и играть не хочется. Нет такой атмосферы, как на других аренах», — приводит слова Лукоянова ТАСС.
Он отметил, что на четвёртом матче финальной серии болельщиков «Ак Барса» было настолько много, как будто игра проходила в Казани.
«Когда играем дома, болельщики со всех трибун поддерживают, кричат, а тут только две фанатские трибуны громко кричат и всё», — добавил хоккеист.
ЦСКА проводит домашние встречи в Ледовом спортивном комплексе имени Всеволода Михайловича Боброва, вмещающем 5 500 зрителей.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал третью победу над ЦСКА в финале Кубка Гагарина.
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