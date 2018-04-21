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Гвардиола: «Защитить титул в АПЛ — хороший вызов»
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Гвардиола: «Защитить титул в АПЛ — хороший вызов» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал предстоящий новый сезон вызовом для себя в Англии. Клуб уже досрочно завоевал первое место в АПЛ в нынешнем розыгрыше.
«Посмотрим, как сложится следующий сезон. Я знаю, как игроки отнеслись к плохому сезону. Но я не знаю, как они отреагируют на успех. Вот почему это вызов. В Англии очень трудно защитить свой титул. Это хороший вызов.
Футбол сильно меняется. Сейчас вы чемпионы, все счастливы, но это все можно потерять. В конце сезона сядем с руководством клуба и поговорим по новому контракту. У меня есть еще один год по нынешнему соглашению, поэтому я еще здесь. Послушаем друг друга, я пойму, каково видение руководства клуба на дальнейшее развитие. Мы решим, что лучше для клуба, для всех», — приводит слова Гвардиолы Mirror.
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