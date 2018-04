Молодежная команда «Арсенала» стала чемпионом Англии

Молодежная команда «Арсенала» стала победителем юношеской премьер-лиги. В пятницу «канониры» переиграли сверстников из «Вест Хэма» (3:1) и гарантировали себе первое место.

Примечателен тот факт, что в этот же день было объявлено об уходе с поста главного тренера основной команды «Арсенала» Арсена Венгера

It’s all over in east London — and #AFCU23 are your new @PLYouth champions!#WeAreTheArsenal 🔴 pic.twitter.com/QP8YJsbMTt