Комарова и Горячев стартуют на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте

В чемпионате мира примут участие 40 команд, которые на предварительной стадии разбиты на пять групп. Российские керлингисты в группе С в субботу начнут турнир матчем с соперниками из Литвы, 22 апреля сыграют против команд Казахстана и Эстонии, 23 апреля — Новой Зеландии, 24 апреля — Японии, 25 апреля — Финляндии, 26 апреля — Польши. По итогам групповых турниров по три команды из каждой группы плюс лучшая из занявших четвертые места выходят в плей-офф.

Матчи 1/8 финала и четвертьфиналы запланированы на 27 апреля, полуфиналы и финал — 28 апреля. Будет также проведен турнир для команд, проигравших в плей-офф, команды в итоге будут распределены по местам с первого по 16-е.

21-28 апреля в Эстерсунде также пройдет чемпионат мира среди сеньоров, где примут участие женская и мужская сборные России.

В феврале дабл-микст дебютировал на Олимпийских играх, где российские керлингисты Анастасия Брызгалова Александр Крушельницкий в матче за третье место победили норвежцев, завоевав бронзовые медали. Однако затем Крушельницкий был уличен в применении запрещенного препарата мельдоний, и российская пара была вынуждена сдать медали. Брызгалова и Крушельницкий в 2016 году выиграли чемпионат мира в дабл-миксте, год назад в канадском Летбридже заняв девятое место.

Горячев и Комарова победили в отборе

Чтобы заменить сильнейшую пару страны на чемпионате в Эстерсунде, в марте в Сочи прошли отборочные матчи, где Комарова и Горячев победили Анастасию Москалеву Александра Еремина . Наставниками Комаровой и Горячева являются Василий Гудин , Даниэль Рафаэль и Владимир Собакин, при этом Гудин в Пхёнчхане являлся тренером российских керлингистов, в том числе Брызгаловой и Крушельницкого.

23-летний Горячев и Комарова, которой во вторник исполнится 20 лет, выступают в паре лишь с прошлого года, они являются бронзовыми призерами чемпионата страны. Горячев ранее выступал в мужских и смешанных командах, дважды выиграв чемпионат России в миксте в составе четверки скипа Крушельницкого (в команду также входили Брызгалова и Мария Дуюнова ). Комарова же трижды выигрывала медали чемпионатов страны среди женщин — в составе команды скипа Алины Ковалевой

Олимпийский состав не выступит на чемпионате мира не только в сборной России. Новые пары представляют все призеры Игр — команды Канады, Швейцарии и Норвегии, и лишь сборные Финляндии и Южной Кореи из восьми участников Игр в Пхёнчхане привезли в Эстерсунд тех же игроков, что играли в олимпийском турнире.

Первый чемпионат мира по керлингу в дисциплине дабл-микст прошел лишь в 2008 году. Победа Крушельницкого и Брызгаловой на чемпионате мира двухлетней давности, который также прошел в Швеции — в Карлстаде, не стала первой для российского керлинга. Восемь лет назад на мировом первенстве в Челябинске победили Яна Некрасова и Петр Дрон , а в 2011 году в американском Сент-Поле Алина Ковалева и Алексей Целоусов завоевали серебро.