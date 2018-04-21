Комарова и Горячев стартуют на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте 

ТАСС, 21 апреля. Чемпионат мира по керлингу в дабл-миксте стартует в субботу в шведском Эстерсунде. Сборную России на турнире смешанных пар представят Мария Комарова и Даниил Горячев, выступающие за клуб «Адамант» из Санкт-Петербурга.
В чемпионате мира примут участие 40 команд, которые на предварительной стадии разбиты на пять групп. Российские керлингисты в группе С в субботу начнут турнир матчем с соперниками из Литвы, 22 апреля сыграют против команд Казахстана и Эстонии, 23 апреля — Новой Зеландии, 24 апреля — Японии, 25 апреля — Финляндии, 26 апреля — Польши. По итогам групповых турниров по три команды из каждой группы плюс лучшая из занявших четвертые места выходят в плей-офф.
Матчи 1/8 финала и четвертьфиналы запланированы на 27 апреля, полуфиналы и финал — 28 апреля. Будет также проведен турнир для команд, проигравших в плей-офф, команды в итоге будут распределены по местам с первого по 16-е.
21-28 апреля в Эстерсунде также пройдет чемпионат мира среди сеньоров, где примут участие женская и мужская сборные России.
В феврале дабл-микст дебютировал на Олимпийских играх, где российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в матче за третье место победили норвежцев, завоевав бронзовые медали. Однако затем Крушельницкий был уличен в применении запрещенного препарата мельдоний, и российская пара была вынуждена сдать медали. Брызгалова и Крушельницкий в 2016 году выиграли чемпионат мира в дабл-миксте, год назад в канадском Летбридже заняв девятое место.
Горячев и Комарова победили в отборе
Чтобы заменить сильнейшую пару страны на чемпионате в Эстерсунде, в марте в Сочи прошли отборочные матчи, где Комарова и Горячев победили Анастасию Москалеву и Александра Еремина. Наставниками Комаровой и Горячева являются Василий Гудин, Даниэль Рафаэль и Владимир Собакин, при этом Гудин в Пхёнчхане являлся тренером российских керлингистов, в том числе Брызгаловой и Крушельницкого.
23-летний Горячев и Комарова, которой во вторник исполнится 20 лет, выступают в паре лишь с прошлого года, они являются бронзовыми призерами чемпионата страны. Горячев ранее выступал в мужских и смешанных командах, дважды выиграв чемпионат России в миксте в составе четверки скипа Крушельницкого (в команду также входили Брызгалова и Мария Дуюнова). Комарова же трижды выигрывала медали чемпионатов страны среди женщин — в составе команды скипа Алины Ковалевой.
Олимпийский состав не выступит на чемпионате мира не только в сборной России. Новые пары представляют все призеры Игр — команды Канады, Швейцарии и Норвегии, и лишь сборные Финляндии и Южной Кореи из восьми участников Игр в Пхёнчхане привезли в Эстерсунд тех же игроков, что играли в олимпийском турнире.
Первый чемпионат мира по керлингу в дисциплине дабл-микст прошел лишь в 2008 году. Победа Крушельницкого и Брызгаловой на чемпионате мира двухлетней давности, который также прошел в Швеции — в Карлстаде, не стала первой для российского керлинга. Восемь лет назад на мировом первенстве в Челябинске победили Яна Некрасова и Петр Дрон, а в 2011 году в американском Сент-Поле Алина Ковалева и Алексей Целоусов завоевали серебро.
Чаще других чемпионаты мира в дабл-миксте выигрывала сборная Швейцарии — шесть раз, в том числе и год назад в Летбридже, где выступали ставшие затем вице-чемпионами Игр в Пхёнчхане Женни Перре и Мартин Риос. В Эстерсунде швейцарскую команду представят Мишель Ягги и Свен Мишель, причем Мишель в паре с Алиной Петц выиграл чемпионат мира 2011 года.