Российские керлингисты уступили эстонцам на чемпионате мира в дабл-миксте

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу эстонских спортсменов.

Комарова и Горячев заменили Анастасию Брызгалову Александра Крушельницкого , который был обвинен в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

В следующем туре россияне сыграют 23 апреля с командой Новой Зеландии. Также Комаровой и Горячеву предстоят встречи со сборными Японии, Финляндии и Польши.

Ранее российский керлингист Александр Крушельницкий сообщил, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по его делу о нарушении антидопинговых правил состоятся летом.

Керлинг. Чемпионат мира. Дабл-микст. Групповой этап. 3-й тур Россия — Эстония — 3:7