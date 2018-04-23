Российские керлингисты уступили эстонцам на чемпионате мира в дабл-миксте 

Российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев проиграли сборной Эстонии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в дабл-миксте, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу эстонских спортсменов.
Комарова и Горячев заменили Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, который был обвинен в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
В следующем туре россияне сыграют 23 апреля с командой Новой Зеландии. Также Комаровой и Горячеву предстоят встречи со сборными Японии, Финляндии и Польши.
Ранее российский керлингист Александр Крушельницкий сообщил, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по его делу о нарушении антидопинговых правил состоятся летом.
Керлинг. Чемпионат мира. Дабл-микст. Групповой этап. 3-й тур Россия — Эстония — 3:7