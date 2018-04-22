Сборная России выиграла второй матч подряд на ЧМ по кёрлингу в миксте

Россияне Мария Комарова Даниил Горячев во втором матче на чемпионате мира по кёрлингу в Эстерсунде победили Ситору Аллиярову и Абилайхан Жузбай из Казахстана со счётом 7:5.

Накануне Комарова и Горячев разгромили литовцев, а сегодня, 22 апреля, в вечерней программе сыграют с эстонцами, которые также выиграли оба стартовые матча.

Кёрлинг. Чемпионат мира в миксте. Эстерсунд, Швеция Микст. Группа С Россия (Мария Комарова, Даниил Горячев) — Казахстан (Ситора Аллиярова, Абилайхан Жузбай) — 7:5 (3:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:3, 1:0, 0:1, 1:0).