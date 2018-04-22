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Сборная России выиграла второй матч подряд на ЧМ по кёрлингу в миксте
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Сборная России выиграла второй матч подряд на ЧМ по кёрлингу в миксте 

Чемпионат.com 1 час назад
Россияне Мария Комарова и Даниил Горячев во втором матче на чемпионате мира по кёрлингу в Эстерсунде победили Ситору Аллиярову и Абилайхан Жузбай из Казахстана со счётом 7:5.
Накануне Комарова и Горячев разгромили литовцев, а сегодня, 22 апреля, в вечерней программе сыграют с эстонцами, которые также выиграли оба стартовые матча.
Кёрлинг. Чемпионат мира в миксте. Эстерсунд, Швеция Микст. Группа С Россия (Мария Комарова, Даниил Горячев) — Казахстан (Ситора Аллиярова, Абилайхан Жузбай) — 7:5 (3:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:3, 1:0, 0:1, 1:0).
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