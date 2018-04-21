Матерацци: «Манчини предстоит доказать, что он стоит того, чего добился на протяжении карьеры» 

Один из самых скандальных экс-футболистов сборной Италии Марко Матерацци видит Роберто Манчини в должности наставник «скуадры адзурры».
— Чемпионат мира без Италии? Придется смириться. Нужно все начинать с нуля с новым тренером, — сказал Матерацци RMC Sport. — Манчини? Он ушёл в отрыв, сейчас ему предстоит доказать, что он стоит того, чего добился на протяжении карьеры.
Напомним, что после провала отборочной кампании чемпионата мира 2018 года Джампьеро Вентура был уволен, и его место остается вакатным.