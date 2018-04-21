Матерацци: «Манчини предстоит доказать, что он стоит того, чего добился на протяжении карьеры»

— Чемпионат мира без Италии? Придется смириться. Нужно все начинать с нуля с новым тренером, — сказал Матерацци RMC Sport. — Манчини? Он ушёл в отрыв, сейчас ему предстоит доказать, что он стоит того, чего добился на протяжении карьеры.