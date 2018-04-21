«Атлетико» нужен голкипер «Хетафе»

«Атлетико» заинтересован в услугах голкипера «Хетафе» Висенте Гуаиты, сообщает AS.

Мадридский клуб контактировал с 31-летним вратарем по вопросу возможного перехода и намерен использовать его как замену Мигелю Анхелю Мойе, ушедшему в «Реал Сосьедад».

Контракт, связывающий вратаря с «Хетафе», рассчитан до конца нынешнего сезона.

По данным AS, еще одним претендентом на Гуаита считается «Кристал Пэлас». Английский клуб готов предложить вратарю контракт на 4 года с окладом 3-4 миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне Гуаита провел 28 матчей в Примере, из них 9 — «на ноль».