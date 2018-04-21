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Форвард «Ромы» Джеко: в клуб не верили на протяжении всего сезона
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Форвард «Ромы» Джеко: в клуб не верили на протяжении всего сезона 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Официальный сайт «Ромы»
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко рассказал о том, как в римский клуб не верили в течение сезона. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Еще на групповой стадии в нас никто не верил, потому что у нас в квартете были «Атлетико» и «Челси», две топовые команды. И тем не менее, мы прошли в плей-офф.
Когда мы уступили «Барселоне» 1:4 в первом матче, никто не мог предположить, что мы пройдем в следующий этап, но мы это сделали", — цитирует The Telegraph Джеко.
Ранее «Лацио» и «Рома» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 32-го тура итальянской Серии А.
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