Форвард «Ромы» Джеко: в клуб не верили на протяжении всего сезона

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко рассказал о том, как в римский клуб не верили в течение сезона. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Еще на групповой стадии в нас никто не верил, потому что у нас в квартете были «Атлетико» и «Челси», две топовые команды. И тем не менее, мы прошли в плей-офф.

Когда мы уступили «Барселоне» 1:4 в первом матче, никто не мог предположить, что мы пройдем в следующий этап, но мы это сделали", — цитирует The Telegraph Джеко.

Ранее «Лацио» и «Рома» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 32-го тура итальянской Серии А.