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Никита Охотюк: «Чувствую ответственность перед домашним чемпионатом мира. Надо побеждать»
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Никита Охотюк: «Чувствую ответственность перед домашним чемпионатом мира. Надо побеждать» 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Защитник юниорской сборной России Никита Охотюк заявил, что адаптировался к российскому времени и готов к старту юниорского чемпионата мира. Мировое первенство пройдет в Челябинске и Магнитогорске.
— Уже адаптировались к российскому времени после перелета из Северной Америки?
— Я прибыл в сборную почти за две недели до чемпионата и уже более-менее адаптировался к часовому поясу. Привыкнуть к команде было несложно — прошлым летом я уже проходил с ней длинные сборы перед Мемориалом Глинки, — цитируют "Известия" Охотюка. — Почти месяц мы тренировались в Москве. Всех ребят знаю, со всеми играли вместе.
— В игровом плане тоже не пришлось долго привыкать?
— Почти не пришлось. Надо было привыкнуть к тактике, а в плане взаимодействий с ребятами на льду всё уже было в порядке. — Чувствуете особую ответственность от того, что вы будете представлять сборную на юниорском чемпионате в родном городе?
— Конечно. Остается только выигрывать.
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