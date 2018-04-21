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Игрок «Спартака» Глушаков: порой выпиваем с командой
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Игрок «Спартака» Глушаков: порой выпиваем с командой 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал снимки, на которых он изображен с бокалом виски.
"Фабио Капелло сказал, что мы могли себе это позволить, поскольку это было окончание сезона и до сбора оставалось 7-10 дней. А написали так, будто бы я перед матчем чемпионата мира гулял. В свободное время не пью", — сказал игрок в программе «Foot'больные люди».
Глушаков также отметил, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы выпить с командой немного алкоголя.
"Могу позволить себе бокал вина, выпить плюс-минус, посидеть дома, поужинать. Порой бывает — да, иногда бывает с командой. Не надо лукавить и говорить, что все такие паиньки, никто не выпивает. Каждый человек — он человек", — добавил футболист.
Ранее Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно» в полуфинале Кубка России.
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