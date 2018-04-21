Игрок «Спартака» Глушаков: порой выпиваем с командой

Фабио Капелло сказал, что мы могли себе это позволить, поскольку это было окончание сезона и до сбора оставалось 7-10 дней. А написали так, будто бы я перед матчем чемпионата мира гулял. В свободное время не пью", — сказал игрок в программе «Foot'больные люди».

Глушаков также отметил, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы выпить с командой немного алкоголя.

"Могу позволить себе бокал вина, выпить плюс-минус, посидеть дома, поужинать. Порой бывает — да, иногда бывает с командой. Не надо лукавить и говорить, что все такие паиньки, никто не выпивает. Каждый человек — он человек", — добавил футболист.

Ранее Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно» в полуфинале Кубка России.