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Дортмундская «Боруссия» забила четыре безответных мяча «Байеру»
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Дортмундская «Боруссия» забила четыре безответных мяча «Байеру» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Фото: Soccer News
Дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила «Байер» со счетом 4:0. Дубль в составе победителей оформил Марко Ройс, он же не реализовал пенальти. «Боруссия» набрала 54 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице. «Байер» — четвертый (51).
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31-й тур  "Боруссия Д" — «Байер» — 4:0 (1:0)
Голы: Санчо, 13 (1:0). Ройс, 55 (2:0). Филипп, 63 (3:0). Ройс, 79 (4:0).
Нереализованный пенальти: Ройс (Боруссия Д), 37 (вратарь)
"Боруссия Д": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Аканджи, Ройс (Серхио Гомес, 86), Гетце, Вайгль, Пулишич (Дахуд, 72), Санчо, Филипп (Толян, 81).
"Байер": Езджан, Бендер, Та (Едвай, 43), Хенрикс, Рецос, Арангис, Кор, Брандт, Фолланд, Аларио (Беллараби, 69), Бэйли (Хаферц, 46).
Судья: ШМИДТ.
21 апреля. Дортмунд. Стадион «Signal-Iduna-Park».
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