Дортмундская «Боруссия» забила четыре безответных гола в ворота «Байера» 

Дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Байером» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
В составе «шмелей» дубль оформил Марко Ройс, по одному голу забили Джейдон Санчо и Максимилиан Филипп. В первом тайме Ройс также не реализовал пенальти.
«Боруссия» набрала 54 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице немецкого чемпионата, обойдя как раз «Байер» (51), который опустился на четвёртую позицию.