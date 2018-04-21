За место в тройке: дортмундская «Боруссия» сразится с «Байером»

«Боруссия» Д — «Байер»

Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)

В центральном матче 31-го тура немецкой Бундеслиги идущая на четвертом месте дортмундская «Боруссия» сыграет с леверкузенским «Байером», расположившемся на 3-й строчке. Перед очной встречей команды имеют одинаковое количество очков в турнирной таблице. «Фармацевты» стоят выше «шмелей» только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Победитель пары значительно увеличит шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В домашних матчах «Боруссия» имеет средний процент набора очков. В 15 играх чемпионата на своем поле дортмундцы добыли всего 8 побед — отнюдь не эталонный показатель для одного из лидеров. В предыдущих пяти турах национального первенства «шмели» заработали 9 очков, благодаря трем победам. При 7 забитых голах за это время пропущено 10. Причем 6 из этих 10 мячей влетело в ворота дортмундцев в матче против мюнхенской «Баварии».

В прошлом туре подопечные Петера Штёгера играли на выезде против гельзенкирхенского «Шальке» и уступили со счетом 0:2. Игра была равной, однако удачливее оказались хозяева поля. Первый тайм голов не принес, а вскоре после перерыва «горняки» открыли счет. Второй гол хозячева забили за 8 минут до окончания основного времени матча. В то же время продолжается домашняя бесроигрышная полоса «Боруссии», насчитывающая восемь матчей, пять из которых были выиграны.

"Байер" к этой игре подходит после крупной победы над франкфуртским «Айнтрахтом» — еще одним кандидатом на попадание в главный еврокубковый турнир. Леверкузенцы не оставили ни единого шанса, победив со счетом 4:1. Хет-трик в этом матче оформил Кевин Фолланд — на его счету теперь 14 забитых мячей и он вышел на второе место в споре бомбардиров. Победа над «Айнтрахтом» стала для Байера второй подряд. Причем оба раза «аспириновые» обыгрывали прямых конкурентов — перед этим с таким же счетом был разгромлен на выезде «РБ Лейпциг». Из шести последних матчей «Байер» выиграл четыре. А на выезде он проиграл всего 1 из 12 предыдущих матчей — «Кельну», одержав семь побед и четыре раза сыграв вничью. В целом в этом сезоне «Байер» на чужом поле набрал 25 очков — всего на одно меньше, чем дома.

В последние годы в этом противостоянии наблюдалось равенство: из девяти предыдущих матчей каждая команда выиграла по три при таком же количестве ничейных исходов. Отдельно стоит сказать о том, что в пяти из семи предыдущих матчей между «Боруссией» и «Байером» забивалось не более двух голов, и в пяти же встречах минимум одна команда не забивала. Правда, последняя встреча соперников в Дортмунде завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев поля.

Интересные факты противостояния «Боруссии» Д и «Байера»:

Два последних матча в Дортмунде «Боруссия» выиграла у «Байера» с крупным счетом

В новом тысячилетии леверкузенцы 6 раз побеждали на поле «шмелей»

"Боруссия" Д выиграла дома три матча кряду

"Байер" по набранным очкам в гостях занимает вторую строчку в чемпионате

Ориентировочные составы на игру:

"Боруссия" Д: Бюрки — Пищек, Сократис, Аканджи, Шмельцер, Вайгль, Дахуд, Гётце, Пулишич, Филипп, Ройс.

"Байер": Лено — Ретсос, Та, С. Бендер, Хенрихс, Арангис, Баумгартлингер, Бэйли, Брандт, Фолланд, Аларио.

Прогноз на матч «Боруссия» Д — «Байер»:

Для обеих команд матч имеет огромное турнирное значение — победитель получит преимущество по очкам и займет третью строчку. Учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много туров, каждая из команд будет играть только на победу. Однако спрогнозировать победителя крайне сложно.

В предстоящем матче букмекеры отдают «Боруссии» как хозяевам поля еле заметное преимущество. На победу дортмундцев средний коэффициент составляет 2.30 баллов, в то время как для «Байера» этот показатель равен 3.00 баллам. Что касается ничьей, то она оценивается в 3.70 баллов.