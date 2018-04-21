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Барков, О'Райли и Карлссон номинированы на джентльменский приз НХЛ
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Барков, О'Райли и Карлссон номинированы на джентльменский приз НХЛ 

ТАСС 15 минут назад
ТАСС, 21 апреля. Райан О'Райли ("Баффало"), Александр Барков ("Флорида") и Вильям Карлссон ("Вегас") составили тройку претендентов на приз «Леди Бинг Трофи» — трофей, ежегодно присуждаемый игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
22-летний Барков вошел в число номинантов во второй раз за три года. В прошедшем регулярном чемпионате форвард набрал рекордные для себя 78 (27 голов + 51 передача) очков. Он занял второе место среди нападающих лиги по среднему времени на площадке (22 минуты 4 секунды). При этом финн заработал в общей сложности лишь 14 минут штрафа.
25-летний Карлссон занял третье место в снайперском зачете чемпионата, забросив 43 шайбы. Нападающий завершил сезон с показателем полезности +49, это лучший результат в лиге, при этом он получил лишь 12 штрафных минут. Швед может стать первым, кто выиграет индивидуальную награду, будучи игроком команды — новичка чемпионата, с тех пор как Уэйн Гретцки получил «Леди Бинг Трофи» в дебютном сезоне для «Эдмонтона» (1979/80).
О'Райли выигрывал этот приз в 2014 году в составе «Колорадо». 27-летний канадец выиграл за сезон 1274 вбрасывания, это лучший результат в истории НХЛ (этот статистический показатель подсчитывается с сезона-1997/98). В пассиве форварда лишь две минуты штрафного времени — наилучший показатель среди хоккеистов, сыгравших как минимум 41 матч.
"Леди Бинг Трофи" вручается с 1925 года. В прошлом сезоне в тройку претендентов вошел форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, а обладателем приза стал Джонни Гудро из «Калгари». Рекордные семь раз он присуждался в 1930-е годы нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Фрэнку Буше. Из российских игроков приз получали Александр Могильный (2003) и Павел Дацюк, которому «Леди Бинг Трофи» вручали четыре сезона подряд (2006, 2007, 2008, 2009).
Обладатели индивидуальных наград НХЛ будут названы в ночь на 21 июня на торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.
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