«Манчестер Юнайтед» пробился в финал Кубка Англии 

"Манчестер Юнайтед" взял верх над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в полуфинальном матче Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает "Советский спорт".
В составе «красных дьяволов» мячи забили Алексис Санчес и Андер Эррера.
У «шпор» единственным голом отметился Деле Алли.
В финальном матче Кубка Англии подопечные Жозе Моуринью встретится с победителем противостояния «Челси» — «Саутгемптон».
Кубок Англии. Полуфинал "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 2:1 Голы: 0:1 — Алли — 11, 1:1 — Санчес — 24, 2:1 — Эррера — 62