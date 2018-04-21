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«Манчестер Юнайтед» пробился в финал Кубка Англии
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«Манчестер Юнайтед» пробился в финал Кубка Англии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
"Манчестер Юнайтед" взял верх над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в полуфинальном матче Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает "Советский спорт".
В составе «красных дьяволов» мячи забили Алексис Санчес и Андер Эррера.
У «шпор» единственным голом отметился Деле Алли.
В финальном матче Кубка Англии подопечные Жозе Моуринью встретится с победителем противостояния «Челси» — «Саутгемптон».
Кубок Англии. Полуфинал "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 2:1 Голы: 0:1 — Алли — 11, 1:1 — Санчес — 24, 2:1 — Эррера — 62
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