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Прогноз на победу гостей: Ганновер 96 — Бавария
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Прогноз на победу гостей: Ганновер 96 — Бавария 

Евро-футбол.Ру 54 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Бавария» оформила чемпионский титул и прошла в полуфинал Лиги Чемпионов. Во внутреннем чемпионате настало время дать шанс дублёрам. Хотя дубль у мюнхенцев может претендовать на первое место в Бундеслиге.
Ганновер 96  "Ганновер 96", по сути, решил задачи на сезон. Команда с 90% вероятностью сохранила место в Бундеслиге. Отрыв в шесть очков от зоны стыковых матчей вряд ли будет сокращён соперниками даже при условии непростого календаря оставшихся матчей у «Ганновера 96». Команда Андре Брайтенрайтера в двух крайних турах набрали четыре очка. Это неплохой результат, при условии, что до этого момента с начала текущего календарного года «Ганновер 96» взял лишь пять очков.
Бавария
Два тура назад «Бавария» решила один из двух главных вопросов. Официально оформила чемпионский титул. На неделе команда Юппа Хайнкеса сделала ещё один шаг к «триплу», одержав верх в полуфинале кубка Германии над «Байером». В последних четырех матчах, с учётом кубкового, «Бавария» имеет разницу мячей 21:4. Таким образом, в среднем, мюнхенцы забивают более пяти мячей за игру. Наверняка наставник «Баварии» в этой игре даст отдохнуть своим лидерам, т.к. на следующей неделе мюнхенцам предстоит сыграть в Лиге чемпионов против "Реала". Поэтому ждём молодые имена в составе «Баварии».
Где смотреть матч
Прямая трансляция матча «Ганновер 96» — «Бавария» пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 21.04.2018 в 16:30. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.
Статистика личных встреч
"Ганновер 96" — «Бавария»: +4=0-18. Разница мячей: 15:65.
"Ганновер 96" и «Бавария»в новой истории не играли между собой вничью. Чаще матчи заканчивались крупной победой мюнхенцев. Поэтому количество голов, забитых «Баварией» превышает аналогичный показатель у их соперника в 4 раза. В первом круге команда Хайнкесса была сильнее 3:1.
Интересные факты
— Левандовски в этом сезоне в домашних матчах Бундеслиги не забивал лишь однажды.
— За три крайних тура «Бавария» имеет разницу мячей 15:2.
— Последний раз «Ганновер 96» обыгрывал «Баварию» 23 октября 2011 года (2:1). В той встрече у мюнхенцев в составе были Лам, Швайнштайгер и Олич. Единственный гол у «Баварии» забил Давид Алаба.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
Обе команды решили свои задачи на сезон, но «Ганновер 96» ещё рискует попасть в зону стыковых матчей. Уверен, что Хайнкес даст отдохнуть своим лидерам, т.к. на неделе был поединок на кубок Германии, а через несколько дней играть против «Реала». Однако даже третий состав «Баварии» сможет обыграть удобного соперника в лице «Ганновера 96», П2 — 1,5.
Ваш прогноз
Константин Лицин
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