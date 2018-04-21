Мексиканская полиция быстро нашла украденный трофей футбольной Лиги Европы

Полиция Мексики нашла украденный в Леоне кубок футбольной Лиги Европы, сообщается в микроблоге генеральной прокуратуры Гуанахуато‏ в Twitter

Трофей, вручаемый победителю второго по значимости европейского футбольного клубного турнира, был украден 18 апреля из автомобиля во время выставочных мероприятий в мексиканском городе Леон.

"Благодаря управлению уголовного розыска штата Гуанахуато кубок Лиги Европы, который был украден из транспортного средства в Леоне, был найден", — говорится в сообщении.

Кубок Лиги Европы сделан из серебра, весит 15 кг и считается самым тяжелым спортивным трофеем в Европе. Он был создан в одной из мастерских Милана. Основа кубка вырезана из мрамора, на ней изображены флаги стран, клубы из которых участвуют в розыгрыше турнира.

Финальный матч Лиги Европы текущего сезона состоится 16 мая во французском Лионе. 26 апреля

пройдут первые полуфинальные встречи

турнира: «Арсенал» (Англия) — «Атлетико» (Испания) и «Зальцбург» (Австрия) — «Марсель» (Франция).

#PGJEInforma Que a través de elementos de la @AIC_Guanajuato es recuperada la copa @EuropaLeague tras recibir la denuncia que había sido robada del vehículo que la trasladaba posterior a un evento en @municipio_leon. pic.twitter.com/TF8sKjVRAe

— PGJE (@PGJEGUANAJUATO) 20 апреля 2018 г.