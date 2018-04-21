Ещё
Мексиканская полиция быстро нашла украденный трофей футбольной Лиги Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мексиканская полиция быстро нашла украденный трофей футбольной Лиги Европы 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Полиция Мексики нашла украденный в Леоне кубок футбольной Лиги Европы, сообщается в микроблоге генеральной прокуратуры Гуанахуато‏ в  Twitter
Трофей, вручаемый победителю второго по значимости европейского футбольного клубного турнира, был украден 18 апреля из автомобиля во время выставочных мероприятий в мексиканском городе Леон.
"Благодаря управлению уголовного розыска штата Гуанахуато кубок Лиги Европы, который был украден из транспортного средства в Леоне, был найден", — говорится в сообщении.
Кубок Лиги Европы сделан из серебра, весит 15 кг и считается самым тяжелым спортивным трофеем в Европе. Он был создан в одной из мастерских Милана. Основа кубка вырезана из мрамора, на ней изображены флаги стран, клубы из которых участвуют в розыгрыше турнира.
Финальный матч Лиги Европы текущего сезона состоится 16 мая во французском Лионе. 26 апреля
пройдут первые полуфинальные встречи
турнира: «Арсенал» (Англия) — «Атлетико» (Испания) и «Зальцбург» (Австрия) — «Марсель» (Франция).
#PGJEInforma Que a través de elementos de la @AIC_Guanajuato es recuperada la copa @EuropaLeague tras recibir la denuncia que había sido robada del vehículo que la trasladaba posterior a un evento en @municipio_leon. pic.twitter.com/TF8sKjVRAe
— PGJE (@PGJEGUANAJUATO) 20 апреля 2018 г.
Newsru.com: последние новости
Российский футбольный союз отправил в отставку главу департамента судейства В Instagram опубликовали ВИДЕО, в котором пьяная москвичка избивает трехмесячную дочь в злобе на ее отца Англичане на ЧМ-2018 опасаются "медовых ловушек" российских девушек легкого поведения
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван преемник Венгера в «Арсенале»
Дзюба готов отдать миллионы за игру против «Зенита»3
В ФФККР заявили о «жестком» судействе фигуристок
В сборной России по хоккею все плохо18
Телегин: мы не мальчики для битья2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение