Полиция Мексики нашла кубок ЛЕ, который ранее был украден в Леоне

Кубок был украден 18 апреля из автомобиля во время выставочных мероприятий.

«Благодаря управлению уголовного розыска штата Гуанахуато кубок Лиги Европы, который был украден из транспортного средства в Леоне, найден», — сообщает официальный твиттер генеральной прокуратуры Гуанахуато‏.

#PGJEInforma Que a través de elementos de la @AIC_Guanajuato es recuperada la copa @EuropaLeague tras recibir la denuncia que había sido robada del vehículo que la trasladaba posterior a un evento en @municipio_leon. pic.twitter.com/TF8sKjVRAe

— PGJE (@PGJEGUANAJUATO) 20 апреля 2018 г.

Кубок Лиги Европы, сделанный в одной из мастерских Милана, состоит из серебра и весит 15 килограмм.

Напомним, финал Лиги Европы состоится 16 мая и пройдет во французском Лионе. В полуфинале турнира лондонскому «Арсеналу» будет противостоять мадридский «Атлетико», а французскому «Марселю» — австрийский «Зальцбург».