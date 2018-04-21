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Полиция Мексики нашла кубок ЛЕ, который ранее был украден в Леоне
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Полиция Мексики нашла кубок ЛЕ, который ранее был украден в Леоне 

Советский спорт 44 минуты назад
Кубок был украден 18 апреля из автомобиля во время выставочных мероприятий.
«Благодаря управлению уголовного розыска штата Гуанахуато кубок Лиги Европы, который был украден из транспортного средства в Леоне, найден», — сообщает официальный твиттер генеральной прокуратуры Гуанахуато‏.
#PGJEInforma Que a través de elementos de la @AIC_Guanajuato es recuperada la copa @EuropaLeague tras recibir la denuncia que había sido robada del vehículo que la trasladaba posterior a un evento en @municipio_leon. pic.twitter.com/TF8sKjVRAe
— PGJE (@PGJEGUANAJUATO) 20 апреля 2018 г.
Кубок Лиги Европы, сделанный в одной из мастерских Милана, состоит из серебра и весит 15 килограмм.
Напомним, финал Лиги Европы состоится 16 мая и пройдет во французском Лионе. В полуфинале турнира лондонскому «Арсеналу» будет противостоять мадридский «Атлетико», а французскому «Марселю» — австрийский «Зальцбург».
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