Демократы подали в суд на мой штаб

Just heard the Campaign was sued by the Obstructionist Democrats. This can be good news in that we will now counter for the DNC Server that they refused to give to the FBI , the Debbie Wasserman Schultz Servers and Documents held by the Pakistani mystery man and Clinton Emails.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

​Только что слышал, что демократы-обструкционисты подали в суд на штаб. Это может быть хорошей новостью: мы теперь можем спросить о сервере Национального демократического комитета, которые они отказались передавать ФБР, серверы Дебби Вассерман Шульц, которые удерживает таинственный человек из Пакистана, а также электронные письма Клинтон. — Дональд Трамп , президент США North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World — big progress! Look forward to our Summit.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

​Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный центр. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! С нетерпением жду нашей встречи. — Дональд Трамп, президент США.

Can you believe that despite 93% bad stories from the Fake News Media (should be getting good stories), today we had just about our highest Poll Numbers, including those on Election Day? The American public is wise to the phony an dishonest press. Make America Great Again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

​Вы можете поверить, что несмотря на 93% негативных репортажей из СМИ, публикующих фейковые новости (хотя должны быть позитивные материалы), сегодня наши показатели в опросах были почти максимальными, включая данные с дня голосования? Американское общество видит фальшивую и и нечестную прессу. Сделаем Америку снова великой! — Дональд Трамп, президент США