Ещё
Базиле обвинил Игуаина в поражении Аргентины в финале ЧМ-2014
Далее:
Читайте также:
Ещё

Базиле обвинил Игуаина в поражении Аргентины в финале ЧМ-2014 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Бывший главный тренер сборной Аргентины Альфио Базиле обвинил нападающего Гонсало Игуаина в поражении аргентинцев в финале чемпионата мира-2014 против Германии (0:1) в своей автобиографии. Форвард допустил промах из выгодной позиции.
— Из всех игроков больше всего был ответственен за поражение Гонсало Игуаин, — приводт Football Italia слова Базиле. — Они не хотят, чтобы форвард был в команде, потому что тогда его промах стоил нам титула. Трудно объяснить, что с ним случилось, мяч был у него, он был в 20 метрах от гола и мог отправить мяч куда угодно, но вместо этого он пробил мимо.
Спорт-Экспресс: последние новости
Марио Балотелли: "Провел в "Ницце" два прекрасных сезона, спасибо каждому" Денис Глушаков: "Не надо говорить, что все футболисты паиньки и никогда не выпивают" Никита Охотюк: "Чувствую ответственность перед домашним чемпионатом мира. Надо побеждать"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малой кровью: Англия бойкотирует ЧМ-201833
Усманов рассказал о печальном событии52
В сборной России по хоккею все плохо17
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение