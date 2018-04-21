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«Крылья Советов» победили «Зенит-2»
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«Крылья Советов» победили «Зенит-2» 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Крылья Советов» обыграли «Зенит-2» в матче 34-го тура первенства России в ФНЛ. Самарцы вернули 1-очковое отставание от лидирующих «Енисея» и «Оренбурга». «Зенит-2» идет на предпоследнем месте, но еще сохраняет шансы на выживание.
Первенство России
34-й тур  "Зенит-2" (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:2 (0:1)
Голы: Бурлак, 28 (0:1). Корниленко, 62 (0:2).
"Зенит-2": Кержаков, Зуев, Запрягаев, Пенчиков, Бугриев, Сиротов, Мусаев, Камышев, Кириллов (Лесовой, 56), Панюков, Прудников.
"Крылья Советов": Конюхов, Зотов (Тихонов, 90), Бурлак, Ятченко, Надсон, Кулик (Кленкин, 88), Ланин, Чочиев, Алиев (Мияйлович, 60), Соболев, Корниленко (Ткачук, 71).
Предупреждения: Соболев, 76. Мияйлович, 81. Ланин, 86.
Судья: Мешков (Дмитров).
21 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «МСА Петровский».
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