«Крылья Советов» победили «Зенит-2»

«Крылья Советов» обыграли «Зенит-2» в матче 34-го тура первенства России в ФНЛ. Самарцы вернули 1-очковое отставание от лидирующих «Енисея» и «Оренбурга». «Зенит-2» идет на предпоследнем месте, но еще сохраняет шансы на выживание.

Первенство России

34-й тур "Зенит-2" (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:2 (0:1)

Голы: Бурлак, 28 (0:1). Корниленко, 62 (0:2).

"Зенит-2": Кержаков, Зуев, Запрягаев, Пенчиков, Бугриев, Сиротов, Мусаев, Камышев, Кириллов (Лесовой, 56), Панюков, Прудников.

"Крылья Советов": Конюхов, Зотов (Тихонов, 90), Бурлак, Ятченко, Надсон, Кулик (Кленкин, 88), Ланин, Чочиев, Алиев (Мияйлович, 60), Соболев, Корниленко (Ткачук, 71).

Предупреждения: Соболев, 76. Мияйлович, 81. Ланин, 86.

Судья: Мешков (Дмитров).

21 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «МСА Петровский».