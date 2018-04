Шикарный гол Раста в ворота «Филадельфии». Видео

Нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст сравнял счет в 5-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Филадельфии». На 12-й минуте второго периода 25-летний американец ушел от защитника, выехал из-за ворот и в ближний угол протолкнул шайбу.

That's certainly a Rusty goal, but the @penguins love it. #StanleyCup pic.twitter.com/tvdGIwjll4

— NHL (@NHL) 21 апреля 2018 г.