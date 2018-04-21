Монтелла: «Лучше бы Месси остался на своей планете в финале Кубка Испании»

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла рассказал, как команда настраивается на финальный матч за Кубок Испании против «Барселоны» (21 апреля), а также отдал должное лидеру соперника Лионелю Месси

«Мы думали о своей игре, потому что если бы думали о сопернике, то не уснули бы, а сон очень важен для нас. Месси? Я думаю, что он инопланетянин. И лучше бы в этой игре он оставался на своей планете. Когда у него мяч, Месси сложно остановить. Важно не дать мячу дойти до него», — приводит слова Монтеллы A Bola.