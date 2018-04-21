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Монтелла: «Лучше бы Месси остался на своей планете в финале Кубка Испании»
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Монтелла: «Лучше бы Месси остался на своей планете в финале Кубка Испании» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла рассказал, как команда настраивается на финальный матч за Кубок Испании против «Барселоны» (21 апреля), а также отдал должное лидеру соперника Лионелю Месси.
«Мы думали о своей игре, потому что если бы думали о сопернике, то не уснули бы, а сон очень важен для нас. Месси? Я думаю, что он инопланетянин. И лучше бы в этой игре он оставался на своей планете. Когда у него мяч, Месси сложно остановить. Важно не дать мячу дойти до него», — приводит слова Монтеллы A Bola.
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