«Арсенал» и «Атлетико» сыграют в первом полуфинале футбольной Лиги Европы

ТАСС , 26 апреля. Первые полуфинальные матчи футбольной Лиги Европы будут сыграны в четверг в Лондоне и Марселе. «Арсенал» в борьбе за последний трофей под руководством Арсена Венгера сыграет против мадридского «Атлетико», «Марсель» примет австрийский «Зальцбург».

Объявивший об уходе из лондонского клуба после 22 лет работы главным тренером француз Венгер имеет возможность выиграть еще один трофей, хотя его «Арсеналу» противостоит клуб, который специалисты считают главным фаворитом не только полуфинальной пары, но и всего турнира. Начинавший сезон в Лиге чемпионов «Атлетико» в апреле обычно играет в плей-офф главного еврокубка, однако неудача в групповом раунде предоставила команде Диего Симеоне еще один шанс победить в Лиге Европы, где «матрасникам» не было равных в 2010 и 2012 годах.

Для лондонского клуба победа во втором по значимости еврокубке является последней возможностью вернуться в Лигу чемпионов — «Арсенал» в чемпионате Англии занимает шестое место и в первую четверку уже не пробьется. Неудачные выступления последних лет переполнили чашу терпения руководства «Арсенала», которое решило расстаться с 68-летним французом. Победив в Лиге Европы, он сможет уйти красиво — с трофеем в руках.

47-летнего наставника «Атлетико» Диего Симеоне руководство мадридского клуба увольнять пока не собирается, и после ухода Венгера из «Арсенала» аргентинец останется главным тренером-долгожителем в европейских топ-клубах. В Мадриде Симеоне работает с 2011 года, приведя команду к чемпионскому титулу в 2014 году, победе в Лиге Европы шестилетней давности и дважды выведя в финал Лиги чемпионов. Не останется «Атлетико» без главного еврокубка и в следующем сезоне — в чемпионате Испании команда занимает второе место и в любом случае сыграет в групповой стадии.

Два последних матча чемпионата «Атлетико» провел неудачно, уступив в гостях клубу «Реал Сосьедад» со счетом 0:3 и сыграв дома вничью с «Бетисом» (0:0). Перестал забивать, стоило ему коротко постричься, Антуан Гризманн , а Диего Коста получил травму. По словам Симеоне, испанский бразилец уже тренировался в полную силу и рвется в бой, однако аргентинец поступит, как будет лучше для команды, а не как хочется Косте или самому Симеоне.

Матч пройдет на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, начало — 22:05 мск. Главный арбитр — Клеман Тюрпен из Франции. Это будет первая встреча двух команд в еврокубках. Примечательно, что на пути к полуфиналу «Атлетико» обыграл московский «Локомотив», а «Арсенал» — ЦСКА.

Чудеса в четвертьфинале

В это же время на арене «Велодром» в Марселе местный клуб сыграет с «Зальцбургом». Эти команды, особенно австрийская, в числе претендентов на победу в Лиге Европы не рассматривались, однако достаточно лихо пробились в полуфинал. «Марсель» на предыдущих стадиях расправился с испанским «Атлетиком» из Бильбао и германским «Лейпцигом», ранее остановившими "Спартак" "Зенит" соответственно. Проиграв первый матч четвертьфинала в Лейпциге (0:1), на своем поле «Марсель» пропустил уже на пятой минуте, но затем забил пять раз и победил — 5:2. Команда из Зальцбурга и вовсе совершила чудо в ответном четвертьфинале с «Лацио», за 20 минут забив четыре необходимых мяча.

"Марселю" предстоит непростая борьба с «Монако» и «Лионом» за путевки в Лигу чемпионов. Победитель же австрийского первенства не имеет прямого выхода в групповую стадию, при этом «Зальцбург», выигравший за последние 10 лет восемь чемпионатов страны, в том числе и в нынешнем сезоне, ни разу не сумел пройти квалификацию Лиги чемпионов. Теперь у подопечных германского специалиста Марко Розе есть шанс выступить в главном еврокубке в ранге победителя Лиги Европы.

Клуб из Зальцбурга однажды играл в финале Кубка УЕФА — в 1994 году, уступив итальянскому «Интеру». «Марсель» же в 1993 году выиграл Лигу чемпионов, а в Кубке УЕФА дважды уступал в финалах — в 1999 и 2004 годах. Золотые годы марсельского клуба остались в прошлом — последний из девяти чемпионатов Франции он выиграл восемь лет назад. Успешное выступление в нынешней Лиге Европы во многом связано с работой тренера Руди Гарсии , который ранее выиграл чемпионат Франции с «Лиллем», а затем работал в итальянской «Роме».

Главным арбитром матча «Марсель» — «Зальцбург» назначен Уильям Коллум из Шотландии. Ответные полуфиналы состоятся 3 мая в Мадриде и Зальцбурге. Финал Лиги Европы пройдет 16 мая во французском Лионе.