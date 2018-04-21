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«Оренбург» на последних минутах матча вырвал победу у питерского «Димамо»
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«Оренбург» на последних минутах матча вырвал победу у питерского «Димамо» 

АиФ-Оренбург 22 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
21 апреля в тяжелейшей борьбе ФК «Оренбург» смог обыграть в домашнем матче «Динамо» из Санкт-Петербурга. Оренбуржцам удалось вырвать победу в 34 туре первенства ФНЛ на последних минутах матча.
Несмотря на то, что фаворитами еще до начала матча считались оренбуржцы, игра получилась драматичной. Гости отличились первыми, дважды контратаковав хозяев поля: на 25 минуте гол в ворота «Оренбурга» забил Кириенко, через 6 минут — Барсов. На 36 минуте отыграть один мяч смог Афонин, он же оформил дубль под занавес первого тайма, сравняв счет.
Начало второго периода у оренбуржцев вновь не задалось: на 56 минуте с пенальти забил динамовец Кулишев. После нескольких спорных судейских решений на поле началась драка между игроками. Оренбуржцы принялись усиленно атаковать ворота соперников, и на 87 минуте отличился Терехов. Последний мяч в игре забил Делькин за минуту до конца матча. Итоговый счет — 3-4  «Такие матчи украшают футбол, приносят эмоции, адреналин, много радостных и тревожных мгновений. Пережив целую гамму эмоций, мы сегодня все-таки победили. Могли забить и не четыре, не пять и шесть голов, но так сложились обстоятельства. Сыграли два раза неправильно — получили два гола, но ребята проявили характер, мастерство, и несмотря на обстоятельства, одержали победу», — заявил после матча главный тренер ФК «Оренбург» Владимир Федотов.
28 апреля «ФК Оренбург» сыграет на выезде с «Тюменью», сообщает пресс-служба оренбургского клуба.
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