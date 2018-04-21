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«Оренбург» одержал волевую победу над петербургским «Динамо» в матче ФНЛ
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«Оренбург» одержал волевую победу над петербургским «Динамо» в матче ФНЛ 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Оренбург» одержал волевую победу над санкт-петербургским «Динамо» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги.
Встреча, прошедшая в Оренбурге в субботу, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:3. В составе победителей дубль оформил Вадим Афонин (на 36-й и 41-й минутах), также голами отметились его партнеры по команде Сергей Терехов (88) и Артем Делькин (89). У гостей отличились Павел Киреенко (25), Максим Барсов (31) и Артем Кулишев (56, пенальти).
В другом матче конкурент «Оренбурга» за первое место ФНЛ красноярский «Енисей» дома выиграл у «Томи» (Томск) со счетом 3:2. Дубль в составе красноярцев оформил Марко Обрадович (42, 47), также отличился Александр Кутьин (57). У «Томи» голы забили Ян Казаев (65) и Алексей Померко (71).
Первую строчку в турнирной таблице ФНЛ делят «Енисей» и «Оренбург», у клубов по 74 очка. «Динамо» (Санкт-Петербург), имея в активе 50 очков, располагается на 7-м месте, «Томь» (34) занимает 18-ю позицию.
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