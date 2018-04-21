«Оренбург» одержал волевую победу над петербургским «Динамо» в матче ФНЛ

«Оренбург» одержал волевую победу над санкт-петербургским «Динамо» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги.

Первую строчку в турнирной таблице ФНЛ делят «Енисей» и «Оренбург», у клубов по 74 очка. «Динамо» (Санкт-Петербург), имея в активе 50 очков, располагается на 7-м месте, «Томь» (34) занимает 18-ю позицию.