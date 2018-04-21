«Сток Сити» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч 35-го тура английского чемпионата 22 апреля

«Сток Сити»

Кратко по текущей форме. За последние десять игр команда Пола Ламберта набрала всего пять очков. За последние пять игр — одно. С середины марта до начала апреля «Сток Сити» встретился с лидерами чемпионата и «Эвертоном» — всем ожидаемо проиграл.

Кратко о манере. Пол Ламберт в основном использует три расстановки: 4-4-2, 4-3-3 и 4-4-1-1. Суть практически всегда остается та же: стартовые 15 минут «гончары» запираются, чтобы не «глотнуть» быстрый мяч, а во втором тайме по возможности стараются забить сами. Это подтверждается статистикой — во вторые 45 минут матчей «Сток Сити» пропустил 40 голов из 64-х.

Кратко о последнем матче. Коллектив Пола Ламберта не смог удержать выездную победу над «Вест Хэмом» (1:1). Здесь была немного другая картина. После забитого мяча «гончары» попытались сохранить счет (8 отборов и 13 фолов указывают на закрытую манеру игры).

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У соперника было в два раза больше ударов (12-6) — тоже показатель игровых предпочтений. Пропущенный на 90-й минуте гол подкрепил отсутствие концентрации у игроков «Стока» в последние минуты матча: в промежуток 61-90+ мин подопечные Ламберта получили за уши 29 голов.

«Бернли»

Кратко о текущей форме. В прошлом туре прервалась победная серия «бордовых», состоявшая из пяти матчей. Интересно, что четыре матча подряд команда Шона Дайча играет с одинаковым счетом — 2:1. Только в последнем матче «кларетовые» с таким счетом проиграли. Выездные поединки принесли «Бернли» на два очка больше домашних.

Кратко о манере. Шон Дайч — приверженец классических 4-4-2. Иногда на выездах структурирует команду по форме 4-4-1-1. Обычно моментов у «Бернли» не много — в среднем «бордовые» пробивают 9,88 раз за матч. По реализации они уверенно сидят в средине турнирной таблицы — 10,1% моментов превращаются в голы.

Кратко о последнем матче. Обидный гол центрбека Лонга на 20-й минуте спутал Шону Дайчу все карты. «Челси», наоборот, приобрел уверенность (16 ударов) и забил еще раз. Так, «Бернли» проиграл 1:2 у себя на поле. Выделить преимущество какого-то тайма в игре «кларетовых» нельзя — от матча к матчу оно разное. Это показывает, что Дайч преимущественно играет от соперника.

Прогноз

Правда, в матче со «Стоком» английский наставник вряд ли будет сильно подстраиваться. Все-таки последние три игры у команд кардинально разные: у «Стока» три поражения с общим счетом 2:6, у «Бернли» — три победы с общим счетом 7:2.

Странно, что букмекеры предлагают на чистую победу гостей коэффициент выше 3-х. Значит, имеем дело с манипуляцией внимания бетторов. Потому предлагаем учесть пониженную мотивацию игроков Дайча и поставить на «2Х» за 1,65.