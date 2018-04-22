«Сток Сити» и «Бернли» сыграли вничью

В составе хозяев отличился Баду Ндиайе, у гостей забил Эшли Барнс . «Сток Сити» набрал 29 очков и занимает 19-е место. У «Бернли» 53 очка и седьмое место.

В следующем туре «Сток Сити» на выезде сыграет с «Ливерпулем», а «Бернли» примет «Брайтон».

Чемпионат Англии Премьер-лига 35-й тур «Сток Сити» — «Бернли» — 1:1 Голы: Ндиайе, 11 — Барнс, 62 «Сток Сити»: Батленд, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Бауэр (Айрленд, 69), Аллен, Ндиайе, Шакири, Джонсон (Зума, 59), Диуф (Кэмпбелл, 75), Крауч.

«Бернли»: Поуп, Лонг, Уорд, Лоутон, Тарковски, Леннон (Хендрик, 79), Корк, Вествуд, Гудмундссон, Барнс (Воукс, 74), Вуд.