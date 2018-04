Стычка Малкина с Мэннингом в 5-м матче 1/8 финала. Видео

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин повздорил с защитником «Филадельфии» Брэндоном Мэннингом в 5-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли (2:4). Игроки сцепились у ворот «Флайерз» в начале второго периода, однако до драки дело не дошло. Оба игрока получили по удалению за грубость.

Brandon Manning gets Evgeni Malkin going and into the penalty box pic.twitter.com/ugLhief5cU

— Flyers Nation (@FlyersNation) 21 апреля 2018 г.