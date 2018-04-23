Эдерсон: «До конца сезона хочу забить гол»

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон сказал, что обратил внимание на то, что фанаты «горожан» скандировали его имя во время матча 35-го тура чемпионата Англии против «Суонси» (5:0) перед пробитием пенальти, который в итоге не сумел реализовать Габриэл Жезус . Бразильский голкипер отметил, что если главный тренер команды Хосеп Гвардьола попросит его исполнить одиннадцатиметровый, он будет готов к этому.

— Я слышал, как фанаты скандировали мое имя и просили исполнить пенальти, — цитирует ESPN Эдерсона. — Его пошел бить Габриэл. К сожалению, он не смог забить и Бернарду Силва добил мяч в ворота. Если тренер попросит меня, я точно забью. Я хорош в исполнении пенальти, при ударах использую и силу, и технику.

У «Сити» есть исполнители пенальти, но если Пеп попросит меня пробить, я буду готов. Надеюсь, это произойдет до конца сезона. Я хотел бы забить.

Напомним, «Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии. До конца турнира «горожанам» предстоит провести четыре матча: против «Вест Хэма» (29 апреля, на выезде), «Хаддерсфилда» (6 мая, дома), «Брайтона» (9 мая, на выезде) и «Саутгемптона» (13 мая, на выезде).