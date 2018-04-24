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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон хочет забить мяч до конца нынешнего сезона
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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон хочет забить мяч до конца нынешнего сезона 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает «Советский спорт».
"Я слышал, как болельщики кричали мое имя, хотели, чтобы я бил пенальти, но Габриэл сам решил бить (в матче 35-го тура с «Суонси» — "Газета.Ru". К сожалению он не забил, и к счастью Бернардо добил в ворота, но если бы босс попросил меня сам бить, я бы точно забил.
Я не уверен, что смогу реализовать штрафной, но я хорошо справляюсь с пенальти, использую мощь и технику при ударе. У «Сити» есть игроки, которые регулярно бьют пенальти, есть у нас варианты, но если Пеп попросит меня, я не откажусь. Я надеюсь, что так и будет до конца этого сезона, я хотел бы забить мяч", — цитирует голкипера ESPN.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ.
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