Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон хочет забить мяч до конца нынешнего сезона

Об этом сообщает «Советский спорт».

"Я слышал, как болельщики кричали мое имя, хотели, чтобы я бил пенальти, но Габриэл сам решил бить (в матче 35-го тура с «Суонси» — "Газета.Ru" . К сожалению он не забил, и к счастью Бернардо добил в ворота, но если бы босс попросил меня сам бить, я бы точно забил.

Я не уверен, что смогу реализовать штрафной, но я хорошо справляюсь с пенальти, использую мощь и технику при ударе. У «Сити» есть игроки, которые регулярно бьют пенальти, есть у нас варианты, но если Пеп попросит меня, я не откажусь. Я надеюсь, что так и будет до конца этого сезона, я хотел бы забить мяч", — цитирует голкипера ESPN.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ.