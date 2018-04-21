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«Арсенал» U23 выиграл молодежную АПЛ
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«Арсенал» U23 выиграл молодежную АПЛ 

SPORT24.ru 39 минут назад
Лондонский «Арсенал» стал победителем молодежной английской Премьер-лиги. 20 апреля «канониры» победили сверстников из «Вест Хэма» со счетом 3:1 и гарантировали себе первое место в турнире. После 22 матчей «Арсенал» набрал 42 очка с разницей забитых мячей «+16».
Отметим, что трехкратный чемпион АПЛ U23 «Манчестер Юнайтед» с 20 очками в 22 матчах находится на последнем месте в турнирной таблице и уже точно покинет первый дивизион чемпионата.
В прошлом сезоне победителем молодежного первенства Англии стал «Эвертон» U23.
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