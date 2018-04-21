«Арсенал» U23 выиграл молодежную АПЛ

Лондонский «Арсенал» стал победителем молодежной английской Премьер-лиги. 20 апреля «канониры» победили сверстников из «Вест Хэма» со счетом 3:1 и гарантировали себе первое место в турнире. После 22 матчей «Арсенал» набрал 42 очка с разницей забитых мячей «+16».

Отметим, что трехкратный чемпион АПЛ U23 « Манчестер Юнайтед » с 20 очками в 22 матчах находится на последнем месте в турнирной таблице и уже точно покинет первый дивизион чемпионата.

В прошлом сезоне победителем молодежного первенства Англии стал «Эвертон» U23.