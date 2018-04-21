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Названы претенденты на пост главного тренера лондонского «Арсенала»
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Названы претенденты на пост главного тренера лондонского «Арсенала» 

BFM.RU 17 минут назад
Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике провел неформальную встречу с руководством лондонского «Арсенала», сообщает The Independent. По информации издания, помешать ходу переговоров могут высокие требования испанского специалиста по зарплате.
В следующем сезоне команду также могут возглавить два бывших игрока «Арсенала» француз Патрик Виейра и испанец Микель Артета. Виейра ныне тренирует «Нью-Йорк Сити», Артета помогает Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити».
Ранее в пятницу Арсен Венгер заявил, что по окончании сезона уйдет с поста главного тренера «Арсенала». Контракт 68-летнего французского специалиста с лондонским клубом истекает нынешним летом. «Арсенал» предложил ему продлить соглашение на два года с зарплатой £10 млн (€11,5 млн) за сезон, но Венгер принял решение покинуть команду, наминает РБК.
«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В полуфинале Лиги Европы «Арсенал» сыграет с мадридским «Атлетико». Матчи пройдут 26 апреля и 3 мая.
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