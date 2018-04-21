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Эрнесто Вальверде: «Если проиграем „Севилье“, ничего не изменится»
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Эрнесто Вальверде: «Если проиграем „Севилье“, ничего не изменится» 

Спорт-Экспресс 9 минут назад
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассчитывает на победу в финале Кубка Испании с «Севильей». По его словам, на матчи с каталонцами противники всегда настраиваются по-особому.
— Поражение больших клубов всегда получается громким, — цитирует AS Вальверде. — Мы должны победить. Поражение станет неприятным сюрпризом. Что случится, если все же проиграем? Ничего не изменится. Солнце не изменит своего движения по небу. Но мы намерены побеждать и не должны думать о поражении заранее. При это понимаем, что соперник может нас победить. И нам надо быть собранными.
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