Эрнесто Вальверде: «Если проиграем „Севилье“, ничего не изменится»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассчитывает на победу в финале Кубка Испании с «Севильей». По его словам, на матчи с каталонцами противники всегда настраиваются по-особому.

— Поражение больших клубов всегда получается громким, — цитирует AS Вальверде. — Мы должны победить. Поражение станет неприятным сюрпризом. Что случится, если все же проиграем? Ничего не изменится. Солнце не изменит своего движения по небу. Но мы намерены побеждать и не должны думать о поражении заранее. При это понимаем, что соперник может нас победить. И нам надо быть собранными.