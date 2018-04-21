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Винченцо Монтелла: «Важно не дать мячу дойти до Месси»
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Винченцо Монтелла: «Важно не дать мячу дойти до Месси» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла отметил, что его команда старалась не думать о силе «Барселоны» перед финалом Кубка Испании. По его словам, «Севилья» в этом матче будет отталкиваться от своих способностей.
— Мы думали о своей игре, потому что если бы думали о сопернике, то не уснули бы, а сон очень важен для нас, — цитирует A Bola Монтеллу. — Месси? Я думаю, что он инопланетянин. И лучше бы в этой игре он оставался на своей планете. Когда у него мяч, Месси сложно остановить. Важно не дать мячу дойти до него.
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