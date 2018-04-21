Винченцо Монтелла: «Важно не дать мячу дойти до Месси»

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла отметил, что его команда старалась не думать о силе «Барселоны» перед финалом Кубка Испании. По его словам, «Севилья» в этом матче будет отталкиваться от своих способностей.

— Мы думали о своей игре, потому что если бы думали о сопернике, то не уснули бы, а сон очень важен для нас, — цитирует A Bola Монтеллу. — Месси? Я думаю, что он инопланетянин. И лучше бы в этой игре он оставался на своей планете. Когда у него мяч, Месси сложно остановить. Важно не дать мячу дойти до него.