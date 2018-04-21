Сельта — Валенсия: прогноз на матч вопреки статистике

«Сельта» — «Валенсия». Прогноз на матч 34-го тура испанской Ла Лиги (21.04.2018, 17:15 мск).

Одним из самых упорных матчей очередного тура испанской Примеры может стать поединок в галисийском Виго, где местная «Сельта» примет в гости левантийскую «Валенсию». «Кельты» находятся в хорошем настроении и приличной форме, и сегодня они будут биться за победу, которая может сохранить им шансы на завоевание путёвки в Лигу Европы на следующий сезон. Но и «летучие мыши» также приехали за очками, чтобы прервать череду неудач и продолжить борьбу за третье место в чемпионате с "Реалом" . Букмекеры уверены, что команды имеют равные шансы на достижение победы в этом матче, поэтому на успех каждой из сторон предлагаются равные коэффициенты.

Команда

"Валенсия"

61:35 "Сельта"

52:46 "Сельта"

Несмотря на всего одно поражение в последних пяти турах, «Сельта» всё равно не слишком поправила своё турнирное положение, так как победа также была всего одна. Это была впечатляющая победа в первом апрельском матче дома над «Севильей» (4:0). Но после неё галисийцы умудрились проиграть на выезде «Леганесу» (0:1). В прошлом туре Хуана Карлоса Унсуэ здорово билась дома с «Барселоной», и была даже близка к победе, но на последних минутах Бойе не реализовал выход 1 на 1 с вратарём, и матч закончился вничью 2:2. «Кельтам» нужно обязательно выигрывать в этом матче, после чего болеть за «Барселону» в финале Кубка Испании, чтобы 7-е место также давало путёвку в Лигу Европы, так как до шестой команды галисийцы вряд ли имеют реальные шансы добраться — 7-очковое отставание за 5 туров до финиша.

Не сыграют: Хонни Кастро (дисквалифицирован). Пабло Эрнандес и Яго Аспас (травмированы).

"Валенсия"

Выступления «Валенсии» в нынешнем сезоне — это взлёты и падения. Победные серии левантийцев сменяют проигрышные, и наоборот. К счастью для летучих мышей, победные серии более затяжные, что позволило им практически обеспечить себе путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. С середины января по середину февраля «Валенсия» выдала 6-матчевую проигрышную серию, но её сменила 9-матчевую беспроигрышная серия, причём всего с одной ничьей. Но вот в двух крайних турах команда Марселино проиграла, уступив сперва в гостях «Барселоне» (1:2), что не стало особой неожиданностью, а вот домашний проигрыш в прошлом туре от «Хетафе» (1:2) можно назвать в некотором роде сенсационным.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканал «Сетанта Спорт Евразия» покажет матч «Сельта» — «Валенсия» в прямом эфире, начиная с 17:10 по московскому времени. Текстовая трансляция этой встречи состоится на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Сельта" заметно уступает «Валенсии» по статистике личных встреч: +32=28-51, разница мячей — 140:200. Хотя два последних матча в Виго выиграли галисийцы с одинаковым счётом 2:1. В нынешнем сезоне «Валенсия» с трудом обыграла «Сельту» на «Месталье» — 2:1 (Дзадза 28', Парехо 81' (пен) — Аспас 46').

Интересные факты

"Сельта" имеет 9-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+4=5-0, 18:10);

В десяти из последних 11-ти очных матчей «Сельты» и «Валенсии» проходила ставка «Обе забьют», а в последних пяти матчах было забито не менее трёх голов;

"Валенсия" забивала в каждом из последних 11-ти матчей;

В последних 16-ти матчах «Валенсии» забивалось не более трёх голов;

"Валенсия" забил 61 гол в чемпионате. Больше только у «Барселоны» (83) и «Реала» (80).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"