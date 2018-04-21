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«ПСЖ» стал очередным претендентом на Дибалу
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«ПСЖ» стал очередным претендентом на Дибалу 

SPORT24.ru 1 час назад
«ПСЖ» заинтересован в приобретении нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Как сообщает Sports.fr, спортивный директор парижского клуба Антеро Энрике несколько раз встречался с агентом 24-летнего аргентинца.
Контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года. Туринцы готовы расстаться с игроком за 130 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к Дибале со стороны «Манчестер Сити», «Атлетико», «Барселоны» и ”Реала”.
В текущем сезоне Дибала провел 40 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 6 голевых передач.
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