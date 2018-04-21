«ПСЖ» стал очередным претендентом на Дибалу

«ПСЖ» заинтересован в приобретении нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы . Как сообщает Sports.fr, спортивный директор парижского клуба Антеро Энрике несколько раз встречался с агентом 24-летнего аргентинца.

Контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года. Туринцы готовы расстаться с игроком за 130 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к Дибале со стороны «Манчестер Сити», «Атлетико», «Барселоны» и ”Реала”

В текущем сезоне Дибала провел 40 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 6 голевых передач.