Защитник «Севильи» Меркадо назвал Месси лучшим игроком в мире 

Защитник «Севильи» Габриэль Меркадо рассказал о предстоящем финале Кубка Испании, а также о противостоянии с Лионелем Месси. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Месси почти нереально остановить, даже с нарушением правил. Он просто встает и продолжает играть, потому что хочет играть в футбол, хочет бить по воротам и забивать.
Это лучший игрок в мире, он способен забивать из любой позиции, всюду успевает на поле. Мы должны быть особенно сильны в обороне. Мечтаем выиграть Кубок и знаем, как должны действовать", — цитирует AS Меркадо.
Ранее сообщалось, что Месси отпразднует день рождения в подмосковных Бронницах.