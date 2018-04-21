Защитник «Севильи» Меркадо назвал Месси лучшим игроком в мире

"Месси почти нереально остановить, даже с нарушением правил. Он просто встает и продолжает играть, потому что хочет играть в футбол, хочет бить по воротам и забивать.

Это лучший игрок в мире, он способен забивать из любой позиции, всюду успевает на поле. Мы должны быть особенно сильны в обороне. Мечтаем выиграть Кубок и знаем, как должны действовать", — цитирует AS Меркадо.

Ранее сообщалось, что Месси отпразднует день рождения в подмосковных Бронницах.