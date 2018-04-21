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Защитник «Севильи» Меркадо назвал Месси лучшим игроком в мире
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Защитник «Севильи» Меркадо назвал Месси лучшим игроком в мире 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Reuters
Защитник «Севильи» Габриэль Меркадо рассказал о предстоящем финале Кубка Испании, а также о противостоянии с Лионелем Месси. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Месси почти нереально остановить, даже с нарушением правил. Он просто встает и продолжает играть, потому что хочет играть в футбол, хочет бить по воротам и забивать.
Это лучший игрок в мире, он способен забивать из любой позиции, всюду успевает на поле. Мы должны быть особенно сильны в обороне. Мечтаем выиграть Кубок и знаем, как должны действовать", — цитирует AS Меркадо.
Ранее сообщалось, что Месси отпразднует день рождения в подмосковных Бронницах.
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