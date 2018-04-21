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Баскетбольный «Матч поколений» провели в Нижнем Новгороде 21 апреля
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Баскетбольный «Матч поколений» провели в Нижнем Новгороде 21 апреля 

Newsroom24 54 минуты назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе РИК НРО «Единая Россия», встреча состоялась в рамках суперфинала Всероссийской школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
Сборная чемпионов и призеров международных соревнований, известных актеров и политиков сыграла с юношеской командой, которую представили их дети и финалисты ШБЛ.
«Это была не просто игра, а целое шоу. Крайне зрелищный и напряженный матч, наблюдал с большим волнением. Обе команды показали «класс» на паркете. Дети нисколько не уступали взрослым. Честно признаться, я хоть и был назначен тренером взрослой команды, переживал за обе сборные», — поделился впечатлениями депутат Государственной Думы, секретарь Нижегородского регионального отделения «Единой России», Председатель Федерации баскетбола Нижнего Новгорода Денис Москвин.
Как отметил Москвин, турнир «КЭС-БАСКЕТ» — это импульс развития баскетбола в стране, с каждым годом популярность его растет, и количество любителей «лучшей игры с мячом» становится все больше, благодаря этому турниру ежегодно больше миллиона школьников пробует себя на баскетбольном паркете.
«Баскетбол становится все более популярным в Нижнем Новгороде. И сегодняшнее такое масштабное событие тому подтверждение. Сегодня здесь собралось около 500 спортсменов и 2500 тысяч зрителей. Это видно и по огромному количеству зрителей, которые регулярно приходят на матчи нашего баскетбольного клуба «Нижний Новгород», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Суперфинал Всероссийских соревнований по баскетболу «КЭС-Баскет» состоится в Нижнем Новгороде.
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