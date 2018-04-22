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В Нижнем Новгороде состоялся баскетбольный «Матч поколений»
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В Нижнем Новгороде состоялся баскетбольный «Матч поколений» 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Юношеская сборная встретилась с командой, в которую вошли чемпионы и призеры международных соревнований, а также известные актеры и политики. Об этом сообщают организаторы.
Матч прошел в рамках суперфинала Всероссийской школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Одним из тренеров взрослой команды выступил депутат Государственной Думы Денис Москвин. Мероприятие собрало около 500 спортсменов и 2500 зрителей.
«Нам всем подарили настоящий праздник баскетбола. Это была не просто игра, а целое шоу. Крайне зрелищный и напряженный матч, наблюдал с большим волнением. Обе команды показали «класс» на паркете. Дети нисколько не уступали взрослым. Честно признаться, я хоть и был назначен тренером взрослой команды, переживал за обе сборные», — отметил Денис Москвин.
Он также подчеркнул, что баскетбол активно развивается в Нижнем Новгороде. В частности, в этом году откроется новая площадка для занятий этим видом спорта в Приокском районе.
Напомним, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» уступил московскому ЦСКА.
Фото: пресс-служба РИК НРО «Единая Россия»
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