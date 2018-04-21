Прогноз на матч Анжи — Урал: поможет ли махачкалинцам поддержка родной публики

«Анжи» — «Урал». Прогноз на матч 27-го тура российской Премьер-лиги (21.04.2018, 19:00 мск).

"Анжи" имеет очень непростой календарь на финише сезона РФПЛ, а ведь за 4 тура до конца дагестанская команда делит 14 и 15 места с «Тосно», то есть находясь на грани попадания в зону прямого вылета в ФНЛ. Так что сегодня махачкалинская команда должна по-настоящему биться за жизнь в домашнем матче с «Уралом». Но уральцы находятся в отличной форме и также ещё не обеспечили себе сохранение прописки в Премьер-лиге, так что они также будут биться вдохновенно. Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение хозяевам — победа «орлов» оценена коэффициентом 2.28.

Команда

"Урал"

30:29 "Анжи"

29:48 "Анжи"

Положение «Анжи» к концу осенней части сезона казалось не критическим, но календарь у махачкалинцев действительно сложный — 9 из десяти весенних матчей предстояло сыграть с командами из топ-10. С прямым конкурентом в борьбе за выживание «Тосно» «орлы» играли в середине марта, сумев победить ленинградскую команду со счётом 2:0. Затем была чудом спасённая ничья на последних секундах гостевого матча с «Краснодаром» (1:1). Но в двух последних турах команда Вадима Скрипченко проиграла — сперва она была дома разгромлена "Спартаком" (1:4), а затем в гостях в достойной борьбе уступила "Зениту" (0:1).

"Урал"

Уральские болельщики скорее всего смогут спать спокойно в концовке нынешнего сезона — их родная команда вряд ли окажется даже в зоне переходных матчей. А ведь весенняя часть сезона началась неприятно с двух поражений от ЦСКА (0:1) и «Локомотива» (0:2). Но затем была разгромная гостевая победа над «СКА-Хабаровском» (3:0) и выцарапанные ничьи — дома с «Рубином» (1:1) и на выезде с «Тосно» (2:2). В прошлом же туре «Урал» совершил практически подвиг — команда Александра Тарханова на своём новом стадионе сумела обыграть действующего чемпиона, прервав при этом затяжную беспроигрышную серию в чемпионате московского «Спартака» (2:1) — Бикфалви открыл счёт в первом тайме, а незадолго до конца матча Эль-Кабир забил второй гол, и лишь в компенсированное время спартаковцы смогли сквитать один мяч.

Где смотреть матч

В 18:45 по московскому времени телеканал «Наш футбол» начнёт прямую трансляцию, посвящённую матчу «Анжи» — "Урал" . В текстовом формате трансляция будет доступна на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Анжи" проиграл «Уралу» половину предыдущих очных встреч, о чём говорит соответствующая статистика: +4=5-9, разница мячей — 16:24. В рамках Премьер-лиги команды встречались между собой 7 раз, и махачкалинцы выиграли всего лишь однажды — это случилось в выездном матче прошлого сезона. Дома же «Анжи» не обыгрывал уральцев с 2007-го года. Матч первого круга нынешнего сезона в Екатеринбурге завершился победой «Урала» со счётом 2:1 (Бикфалви 56', Ильин 87' — Брызгалов 89').

Интересные факты

"Анжи" выиграл лишь однажды в последних семи турах (+1=2-4, 7:12);

"Анжи" обладает худшей обороной чемпионата — 48 пропущенных голов;

"Анжи" является самой зрелищной командой чемпионата — в матчах с участием махачкалинцев забивается в среднем по 2,96 гола за игру;

В последних девяти очных матчах «Анжи» лишь однажды обыграл «Урал» (+1=3-5, 8:13);

"Урал" имеет 4-матчевую беспроигрышную серию (+2=2-0, 8:4);

"Урал" является самой компромиссной командой чемпионата — 12 ничьих;

За последний год «Урал» ни разу не выиграл в гостях с пропущенным голом;

Почти 57% своих голов в чемпионате «Урал» забивает последние 15 минут каждого из таймов.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"