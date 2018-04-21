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Денис Глушаков: чемпионату России необходимо вернуться к системе «весна-осень»
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Денис Глушаков: чемпионату России необходимо вернуться к системе «весна-осень» 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Денис Глушаков заявил, что чемпионату России необходимо вернуться к прежней системе проведения турнира, при которой значительная часть первенства будет проводиться в теплое время года.
"Для улучшения нашего футбола надо вернуть то, что было раньше и играть летом, — приводит слова Глушакова Youtube-канал «Футбольные люди». — Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уходим в отпуск в это время. На них два-три месяца никто не будет тренироваться, зато осенью мы опять будем бегать и прыгать на болотах и по снегу".
Напомним, что чемпионат России по футболу с 2010 года проходит по системе «осень-весна». Это было сделано для того, чтобы проводить матчи национального первенства в одно время с остальными европейскими чемпионатами. Российская премьер-лига разделена на две части — игры проводятся с августа по декабрь одного года и с марта по май следующего.
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