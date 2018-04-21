Денис Глушаков: чемпионату России необходимо вернуться к системе «весна-осень»

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Денис Глушаков заявил, что чемпионату России необходимо вернуться к прежней системе проведения турнира, при которой значительная часть первенства будет проводиться в теплое время года.

"Для улучшения нашего футбола надо вернуть то, что было раньше и играть летом, — приводит слова Глушакова Youtube-канал «Футбольные люди». — Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уходим в отпуск в это время. На них два-три месяца никто не будет тренироваться, зато осенью мы опять будем бегать и прыгать на болотах и по снегу".

Напомним, что чемпионат России по футболу с 2010 года проходит по системе «осень-весна». Это было сделано для того, чтобы проводить матчи национального первенства в одно время с остальными европейскими чемпионатами. Российская премьер-лига разделена на две части — игры проводятся с августа по декабрь одного года и с марта по май следующего.